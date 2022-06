Bonefro, auguri a Gianna Di Iorio per un nuovo percorso lavorativo

Aprire un’attività in un piccolo centro e in un territorio interessato dallo spopolamento. Farlo con impegno, passione e la voglia di mettersi in gioco. Una scommessa per il futuro partita da una giovane di Bonefro, Gianna Di Iorio, che di recente ha iniziato una nuova esperienza nel settore del commercio. Un primo passo lungo un percorso da vivere e condividere per dare impulso all’economia e non lasciare il proprio paese, un luogo che si ama e si custodisce nel cuore. A lei gli auguri da Antonio, da Ilenia, da tutta la famiglia, dagli amici e da tutte le persone che le vogliono bene.