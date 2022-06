I tecnici dell’Enel stanno lavorando dalle ore 1 circa di oggi, 14 giugno, per cercare di risolvere il guasto elettrico dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Con loro anche i tecnici inviati da Asrem, l’azienda sanitaria regionale del Molise, dell’unità di Manutenzione. Non è chiaro cosa sia accaduto ma sono entrati in funzione immediatamente i gruppi elettrogenici che stanno garandendo approggionamento energetico per la struttra ospedaliera, la diagnostica e le sale operatorie. “Al momento non ci risultano criticità per l’entrata in funzione, come da protocollo in casi del genere, dei gruppi elettrogeni” chiarisce il direttore generale Asrem Oreste Florenzano.

L’ospedale è andato in black-out improvvisamente, sembra per un guasto riconducibile a un guasto alla cabina di trasformazione Enel. Si temevano problemi in sala operatoria, ma il sistema di erogazione energetica alternativo è stato attivato in maniera tempestiva e c’è stata continuità nella ventilazione ai pazienti.