La produzione e la vendita di birra artigianale è uno dei segmenti in crescita nell’economia della nostra regione. E tanti giovani, appassionati della ‘bionda’ (ma non solo), si avvicinano a questo mondo per fare di questa passione un lavoro vero e proprio e crearsi un’opportunità occupazionale in un’area avara di occasioni per i ragazzi. In Molise esiste una decina di aziende che sono impegnate in questo settore che ha trovato un sostegno anche da parte dell’Europa.

Questo pomeriggio, alle 18, nella caffetteria Morelia (all’interno della sede del Gal Molise verso il 2000) di via Monsignor Bologna a Campobasso, si svolgerà un incontro dedicato alla presentazione del progetto europeo sulla produzione e sulla vendita delle birre artigianali e biologiche. Il GAL Molise ha promosso il progetto TapRoom nell’ambito programma comunitario Erasmus +.