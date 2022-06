Comincia a migliorare la situazione sul fronte della viabilità lungo la principale arteria di collegamento tra il capoluogo di regione e la costa molisana che in questo periodo, complici le temperature elevate, è frequentata nei festivi e nel fine settimana per il consueto esodo giornaliero verso il mare.

Oggi, il giorno dopo il mega ingorgo che si è creato all’altezza del semaforo al bivio di Lucito nella giornata festiva di ieri 2 giugno, l’impianto semaforico è stato rimosso. Era in programma, perché il cantiere è in fase di ultimazione con il nuovo asfalto e la sistemazione di quel tratto di arteria, nell’ambito dei lavori di consolidamento e miglioramento post sismico della strada.

Domani – sabato – e domenica 5 giugno gli automobilisti provenienti oltre che dal Medio Molise anche dalla provincia di Benevento e dalla Campania che dovranno raggiungere la spiaggia molisana potranno contare su un semaforo in meno, peraltro quello dove si concentrano i maggiori disagi.

Restano in funzione ancora i due impianti semaforici sul viadotto del Liscione, che secondo quanto riferito da Anas, intervenuta con proprio personale anche ieri insieme alla Polstrada a causa degli enormi disagi che si sono creati, resteranno in funzione fino alla fine di giugno. Dal 1° luglio dunque la Statale 647 dovrebbe tornare a scorrimento veloce, anche se i lavori non sono certo terminati. I cantieri devono attuare un investimento complessivo che supera i 140 milioni di euro per messa in sicurezza statica, adeguamento di barriere sicurezza, consolidamento e impermeabilizzazione degli impalcati e miglioramento sismico.