Due ordinanze per prevenire disordini in centro e nell’area concertistica di Selva Piana sono state firmate nelle scorse ore dal sindaco di Campobasso, Roberto Gravina.

La prima (numero 7 del 16 giugno 2022) vieta la vendita di alcolici e analcolici sia in bottiglie di vetro che in lattine di alluminio (o in qualunque altro materiale rigido che potrebbe ferire, tagliare, offendere la persona). L’ordinanza è già in vigore da ieri pomeriggio, giovedì 16 giugno e sarà valida fino alle 6 del mattino di lunedì 20 in tutto il centro cittadino e nelle aree sensibili, compreso, dunque, il prato di via IV Novembre dove sono state montate le giostre. Gli unici contenitori ammessi sono i bicchieri in plastica, ambulanti ma anche commercianti del posto dovranno attenenersi all’ordinanza se non vogliono rischiare una sanzione da 25 a 500 euro o, in casi più gravi (reiterazione di inottemperanza al divieto), la sospensione dell’attività per tre giorni.

Naturalmente il divieto è esteso anche ai furbetti che pensano di poter portare al seguito (a piedi o a bordo di qualunque veicolo) bottiglie in vetro o alluminio che potrebbero turbare la pubblica incolumità in un lungo weekend in cui si prevede un massiccio afflusso di turisti.

La seconda ordinanza firmata dal sindaco Gravina ieri (numero 8 del 16 giugno 2022) riguarda, più specificatamente, gli eventi musicali di contrada Selva Piana dove sabato 19 si esibirà Mario Biondi ma soprattutto domenica 20 i Litfiba.

Per la rock band toscana “si ritiene opportuno adottare una specifica ordinanza sulla somministrazione di bevande alcoliche al fine di salvaguardare le preminenti esigenze di pubblico interesse poste a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.

Per il concerto che si prevede affollatissimo (venduti circa 7mila biglietti a fronte di una capienza di 8mila posti) dei Litfiba vale sempre il divieto di vendita di alcolici e analcolici in vetro o alluminio (consentita la plastica), in più c’è anche l’ulteriore restrizione di non poter somministrare bevande con gradazione superiore a 5 gradi. L’ordinanza vale per l’area food e non si estende alle attività di ristorazione della zona dove è possibile consumare alcolici in gradazione superiore a una birra leggera, purché al tavolo.