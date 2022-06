“Basta rincari”, la battaglia ‘pentole vuote’ chiama i cittadini alla mobilitazione

Meno speculazioni sul costo dell’energia, stop all’applicazione dell’Iva sui carburanti, avviare una riforma per tagliare nelle bollette di luce e gas “voci ormai obsolete o ingiustificate”, prevedere un Fondo di sostegno per le fasce meno abbienti per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli immobili, anche ai fini dello sviluppo delle energie rinnovabili e del contenimento dei consumi energetici, e per istituire uno specifico intervento di contrasto della povertà energetica.

Sono alcune delle richieste contenute in un documento consegnato in Prefettura e indirizzato al Governo dalle associazioni che venerdì scorso hanno organizzato un presidio in piazza Pepe a Campobasso. ‘Pentole vuote’ il nome della manifestazione che si è svolta in numerose altre città italiane per chiedere al Governo di porre un freno ai rincari che stanno mettendo in gravissima difficoltà le famiglie.

In Molise stanno portando avanti questa lotta Michele Scherino (Federconsumatori), Angelo Palladino (Adiconsum), Filippo Poleggi (Movimento Consumatori), Nicola Criscuoli (Adoc), Sonia Giacchetta (Confconsumatori), Corrado Ientilucci (Assoconsum). I rappresentanti delle associazioni dei consumatori sono stati ricevuti venerdì scorso dal prefetto vicario Elvira Nuzzoli e dal capo di Gabinetto Francesca D’Alessandro.

A loro dire le stesse Prefetture dovrebbero essere coinvolte maggiormente: in tali sedi si dovrebbero attivare appositi comitati territoriali di sorveglianza sui prezzi.

Ma le associazioni dei consumatori rivolgono anche un appello alla mobilitazione dei cittadini: “Fatevi sentire” chiedendo di rispondere all’iniziativa “pentole vuote”. “Tutti i cittadini che sentono il peso della crisi possono farsi una foto, un video, in cui appaiono con le pentole vuote e inviarle. Oppure possono anche inviare messaggi via e-mail e in qualsiasi modo di comunicazione”. Inoltre ai cittadini che lo richiederanno sarà inviato il documento con i motivi dell’iniziativa.

Questi gli indirizzi: molise@adiconsum.it – Cell.320/7170193; adoc.molise@libero.it – cell. 328/8947514; assoconsum.molise@gmail.com – cell. 339/7501013; coinfconsumatori.molise@tin.it – cell. 328/8947519; federconsumatori.molise@virgilio.it – cell. 329/2086704; campobasso@movimentoconsumatori.it – cell. 347/3309498.