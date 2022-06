Bagni del Terminal ancora chiusi: i disagi dei pendolari continuano

Continuano ad arrivare segnalazioni di protesta contro la chiusura dei bagni del Terminal Bus di Campobasso. I servizi igienici, ben cinque di cui uno per i disabili con tanto di rampa per accedere, restano inaccessibili alle migliaia di utenti che quotidianamente affollano l’area per raggiungere il capoluogo e tornare a casa.

Le maniglie rimangono chiuse a chiave e per eventuali esigenze bisogna fare ricorso ai bagni del bar adiacente. Una situazione che andrebbe sanata, considerando che i servizi nuovi di zecca furono installati l’anno scorso.

Un vero peccato perché tra l’altro davanti ai prefabbricati adibiti a bagni continua a crescere la vegetazione e chiunque provi ad accedere resta deluso. È chiaro che l’amministrazione comunale è chiamata a intervenire in tempi brevi.