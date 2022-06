Assistenza disabili, in Molise prima legge che istituisce l’albo unico

Anche il Molise avrà un albo unico degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Lo prevede la proposta di legge presentata dal presidente della quarta commissione Gianluca Cefaratti e approvata ieri in Consiglio regionale.

“Una norma assolutamente innovativa, in quanto nessuna regione italiana ha legiferato al momento in materia“, commenta il consigliere regionale di Orgoglio Molise. “Un lavoro che abbiamo portato avanti in IV Commissione e che oggi diventa operativo a tutti gli effetti con l’approvazione in Consiglio regionale. La proposta di Legge n. 151 – prosegue Cefaratti – provvede alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del ruolo di assistente per l’autonomia e la comunicazione. A partire da questo momento, la Regione Molise riconosce questo ruolo sociale che ha lo scopo di favorire l’integrazione e la partecipazione alle attività scolastiche e l’interazione all’interno dell’ambiente scolastico, sociale e culturale dell’alunno disabile, con l’obiettivo di renderne agevole la comunicazione, l’apprendimento e l’integrazione ponendosi come tramite tra lo studente disabile e la sua famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici. Un iter che ha tempi precisi, la Giunta regionale è vincolata, entro sessanta giorni, a definire i criteri di accesso al conseguimento del titolo di assistente per la creazione dell’Albo regionale; criteri da condividere con l’Ufficio Scolastico Regionale, per intraprendere un percorso condiviso che possa tener conto di tutte le esigenze. Il mio auspicio – la chiosa dell’esponente del centrodestra – è che si possano velocizzare i tempi per rendere operativa la norma approvata già dal prossimo anno scolastico”.

La legge prevede all’articolo 3 intese e protocolli tra Regione, Università ed enti di formazione per concorrere al riconoscimento, alla promozione e all’aggiornamento del ruolo di assistente per l’autonomia e la comunicazione, nonché all’organizzazione di corsi di aggiornamento, obbligatori, per tutti coloro che sono iscritti all’Albo. Inoltre, l’articolo 5 obbliga, gli enti locali, a garantire agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali appartenenti alle scuole di ogni ordine e grado l’assegnazione di assistenti per l’autonomia e la comunicazione attingendo esclusivamente dall’Albo tali figure professionali.