Appello per adottare Titti, la gattina più dolce del mondo

Titti ha due anni, è già diventata mamma di due cucciolotti adorabili adottati felicemente, poi è stata sterilizzata e ora è in attesa di una casa e dell’affetto di un umano. Titti è dolcissima, coccolona, buona, docile, intelligente: è la compagnia ideale per chiunque. Oltre a essere veramente molto bella, con un musetto irresistibile.

E’ in stallo momentaneo in un condominio. Si è rifugiata nel garage dove alcuni volontari si sono presi cura di lei. È perfettamente abituata alla lettiera ed ai tiragraffi. Dopo essersi rimessa in forze si affida sverminata, spulciata e sterilizzata a chiunque abbia intenzione di farle tante coccole, possibilmente in una casa con giardino. Adozioni in tutto il Molise.

Gli interessati possono contattare questo numero di whatsapp – 349 832 5005 – lasciando un messaggio, e saranno richiamati.

Se state pensando di prendere un gattino, di avere un po’ di buona compagnia o di fare una sorpresa ai vostri bambini, questa è l’occasione perfetta.