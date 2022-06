Un appartamento allagato, prese di corrente vicino alle pozzanghere, un anziano allettato e sua moglie ferita e semi svenuta in casa: poteva finire in tragedia la brutta disavventura capitata a due attempati residenti di San Martino in Pensilis salvati dai carabinieri.

E’ stata una vicina di casa a sentire per prima le urla della coppia e a contattare il 112. Da Larino sono arrivati due militari del nucleo radiomobile pronti a soccorrere gli anziani. Purtroppo nessuno dei due era in grado di raggiungere la porta d’ingresso: lui ha una grave patologia che lo costringe a letto e la donna era in uno stato di semi incoscienza e con diverse fratture che si era procurata scivolando sull’acqua che stava invadendo l’appartamento.

Anche le finestre erano sbarrate, ma per fortuna in giardino c’erano un po’ di attrezzi che hanno permesso ai due carabinieri di costruire una piccola impalcatura per arrivarci e sfondarle in modo da entrare in quella casa.

A rendere più concitati i minuti che passavano, le urla di dolore e paura dei due anziani e l’acqua che continuava a scorrere abbondante arrivando oltre la porta d’ingresso. Era stato un rubinetto rotto a causare la forte perdita, indispensabile, quindi, mettere in sicurezza l’appartamento staccando la corrente e interrompendo il flusso di acqua.

Solo a quel punto è stato possibile soccorrere l’anziana coppia e accompagnare al San Timoteo di Termoli la signora ferita con un ambulanza del 118 giunta da Santa Croce di Magliano.