ORE 11.30 – VIA MAZZINI, TUTTI PAZZI PER LA DONZELLA- La donzella è la più fotografata,in via Mazzini soprattutto dove centinaia di persone sono accalcate per seguire la sfilata. Molte persone sono affacciate dai balconi. E il diavolo Italo, anche lui un richiamo irresistibile per la folla, oltre a tentare la donzella, prende in braccio i bimbi che vengono sporcati col cerone nero.

CALDO MA NON TROPPO, E LE BANCARELLE ‘TIRANO’ – Mentre sfilano i Misteri c’è chi ne approfitta per un po’ di shopping alle bancarelle. I bazar coloratissimi con la merce esposta sono uno dei motivi per i quali le persone arrivano in città prima della processione restando anche dopo la stessa per gli acquisti. Il punto di viale Elena è certamente tra i più affollati anche perché alle strade in cui sfileranno gli Ingegni si unisce l’utile al dilettevole in una giornata serena e calda, ma senza afa.

Tanta gente, sole e caldo: inizia la sfilata dei Misteri

ORE 10.30 – INCANTO BAMBINI ARRAMPICATI NEL PASSAGGIO CENTRO STORICO -I misteri sono nel momento clou della loro sfilata: il passaggio nel centro storico. Qui, tra vicoli e stradine, balconi pieni di gente e finestre affollate, dove i bambini arrampicati sui “rami metallici” e imbrigliati da cinghie e bretelle, afferrano caramelle e dolcetti. Bevono un po’ d’acqua durante le soste, salutano e sorridono a chi li chiama dalla strada per una foto.

La magnificenza di questa tradizione secolare si vive qui: nel borgo di Campobasso. Dove tutto ebbe inizio. E dove c’è la sosta solenne: davanti alla casa di Paolo Savero Di Zinno, colui che ha reso possibile tutto questo. Che ha dato forma e concretezza a questa eccellenza territoriale.

INGEGNI IN SOSTA DAVANTI CASA DI ZINNO – I Misteri sono fermi davanti all’abitazione che al Di Zinno diede i natali. C’è il trombettista che suona il silenzio. I portatori che chinano il capo in un momento di riconoscenza all’ingegno di questo scultore che raggiunse l’apice della sua carriera trasformando i quadri seicenteschi in statue viventi.

Animare ciò che è immobile: è l’effetto creato dalle Macchine del di Zinno. E qui davanti a quella che fu casa sua, un’intera città gli sta dicendo “grazie”.

Quest’anno una delle bande che accompagna la sfilata è composta dagli studenti del liceo musicale Galanti, che aprono la sfilata. E’ la prima volta che accade.

ORE 10 – GLI INGEGNI LASCIANO IL MUSEO, iNIZIA LA SFILATA PIU’ EMOZIONANTE DI SEMPRE

Eccoli: i 13 Ingegni del Di Zinno lasciano il Museo. Sono appena tornati dove meritano di stare: fra la gente. Con la gente.

Dieci minuti prima dell’orario consueto (le ore 10), Campobasso si riprende i ‘suoi’ Misteri. E lo fa tra ali di folla infinite. Tra via Trento, via Milano e via Monforte c’è un fiume umano di persone di cui non si ha memoria. Sant’Isidoro apre la sfilata e libera un lungo applauso, quasi, liberatorio che accompagnerà instancabilmente tutti gli altri quadri viventi.

Riecheggia la marcia del Mosè di Rossini, i portatori sono allineati in ordine quasi militare, il caposquadra è categorico nel suo comando. Si procede e mentre San Crispino viaggia verso il cuore del centro storico, sono pronti ad abbracciare Campobasso San Gennaro, Abramo, Maria Maddalena, Sant’Antonio Abate, l’Immacolata Concezione, San Leonardo, San Rocco, l’Assunta, San Michele, San Nicola e il Santissimo Cuore di Gesù.

Il Corpus Domini a Campobasso è appena entrato nel vivo. E il capoluogo del Molise ha il colore di emozioni mai avvertite.

