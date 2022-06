Amedeo (senza Pio) sceglie ancora le spiagge molisane. Stavolta Petacciato

Lo showman Amedeo, questa volta senza Pio, conferma di essere un habitué del mare molisano. Oggi dalle 14.30 si è intrattenuto al Lido “La Risacca Beach Club” di Petacciato Marina. Spesse volte gli avvistamenti hanno riguardato Termoli, dove il duo comico si è anche esibito.

In compagnia di amici e familiari ha pranzato scegliendo menù a base di pesce. Quindi cavatelli ai frutti di mare, crudo e frittura mista. Tutto accompagnato da un ottimo vino locale bianco e rosato, il “Gironia”.

Dopodiché un pomeriggio tra sole, mare e spiaggia con i tanti fan che non hanno esitato a chiedere selfie ai quali Amedeo, con la sua immancabile ironia, non si è mai sottratto. Per poi annunciare: “Ragazzi, ci si vede a settembre in tv”.