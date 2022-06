Alunno di Casacalenda ottiene Diploma di Esperanto

L’alunno Alessandro Di Franco della classe II B del Liceo Linguistico di Casacalenda ha conseguito il livello A2 (grado normale) della lingua Esperanto, ottenendo il diploma concesso dall’Istituto Italiano di Esperanto.

L’alunno, in seguito a uno studio autodidatta di circa 30 ore con il supporto del professor Antonio De Cristofaro, docente di spagnolo dello stesso liceo, ha svolto l’esame il 21 maggio 2022, presso il circolo UNUCI in Via Santa Brigida, a Napoli, di fronte alla commissione della Cattedra di Napoli e di Campobasso, superandolo a pieni voti.

Ma cos’è l’Esperanto? L’Esperanto è una lingua sviluppata da L. Lejzer Zamenhof, linguista polacco, con lo scopo di facilitare la coesione tra i popoli. Dal punto di vista grammaticale, lessicale e sintattico è un miscuglio delle maggiori lingue indoeuropee, quali l’inglese, il francese, lo spagnolo, il portoghese, l’italiano, il tedesco, il polacco e il russo; la pronuncia è facile, l’Esperanto si legge come si scrive; la grammatica consta di solo 16 regole e questo, insieme all’assoluta assenza di irregolarità, rende l’apprendimento di questo idioma molto semplice.

Molti dicono che imparare l’Esperanto è inutile, poiché non c’è nessuno che lo parla: ma coloro che dicono così non sanno che, in realtà, la comunità esperantista conta, a livello mondiale, tra i 2 e i 3 milioni di persone. La conoscenza dell’Esperanto è importante, perché è una lingua che funziona come lingua ponte, atta alla comunicazione in contesti plurilinguistici. L’Esperanto potrebbe risultare molto utile alle scuole, specialmente quelle di indirizzo linguistico, in quanto consente di svolgere una moltitudine di progetti nell’ambito dell’Interlinguistica.