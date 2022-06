Allarme criminalità, Nola: “Chiederemo al Consiglio di approvare Osservatorio legalità”

Domani – 14 giugno – il Consiglio regionale dovrà approvare la proposta di istituire un Osservatorio sulla legalità. E’ l’auspicio che esprime il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Vittorio Nola alla luce degli ultimi episodi di criminalità.

“Il Molise – scrive in una nota l’esponente M5S – ha bisogno di un organo che si occupi attivamente di studio e prevenzione dei fenomeni criminali e mafiosi, motivo per cui ritengo che la nostra proposta di istituire un Osservatorio regionale permanente sulla legalità vada approvata già domani, quando finalmente dovrebbe essere discussa in Consiglio.

A evidenziarlo, per l’ennesima volta, la recrudescenza degli episodi di criminalità che in questi giorni hanno coinvolto in particolare la provincia di Isernia. Gli ultimi preoccupanti fenomeni di microcriminalità stanno preoccupando infatti i cittadini residenti, specie quelli che vivono in contrade lontane dalle zone presidiate dalle telecamere di sicurezza.

Ecco perché è fondamentale che le Istituzioni si preoccupino immediatamente di analizzare le cause di questa escalation e di verificare se non siano in atto tentativi di infiltrazioni a cura di organizzazioni esterne al nostro territorio che, in qualche maniera, avvicinano residenti nelle nostre zone per indurli a delinquere.

È proprio in tal senso che l’Osservatorio regionale per la legalità, previsto dalla proposta di legge 164, iscritta all’ordine del giorno di domani, sarà utile come strumento di ricerca, monitoraggio e ricognizione delle principali problematiche legate alla criminalità organizzata e al fenomeno mafioso e malavitoso presenti nel territorio molisano.

È fondamentale, infatti, che lo studio dei fenomeni criminali prosegua senza sosta, di pari passo rispetto all’educazione e all’informazione dei cittadini, perché solo conoscendo a fondo questi fenomeni e promuovendo la cultura della legalità si possono gettare le fondamenta per una società che ripudi ogni infiltrazione malavitosa.

Oggi più che mai l’Osservatorio permanente sulla legalità si pone come organismo necessario, già presente in 16 regioni italiane, per consentire al Governo del territorio e alle amministrazioni di valutare e applicare soluzioni concrete contro la criminalità”.