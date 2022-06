Al Contrammiraglio Meli l’onoreficenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica

Il Contrammiraglio Giuseppe Meli ha ricevuto oggi, 2 giugno 2022, l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

A consegnarla, il Prefetto Francesco Antonio Cappetta e il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, nel corso della cerimonia tenutasi in Prefettura a Campobasso, dopo le celebrazioni per il 76° anniversario della nascita della Repubblica Italiana.

“Al nostro concittadino vanno i complimenti da parte di tutta l’amministrazione comunale – ha affermato il sindaco di Termoli, Francesco Roberti -. Un’onorificenza pienamente meritata, attribuita a un professionista dal lungo e importante curriculum professionale. Ha ricoperto incarichi di prestigio al servizio delle più importanti Capitanerie di Porto italiane, anche con incarichi di Comandante, dal 1996 al 2001 a Termoli ha ricoperto l’incarico di Comandante in 2^ della locale Capitaneria di Porto.

L’ultima esperienza, fino al raggiungimento della meritata pensione, lo scorso mese di gennaio, a Bari, al Comando della Direzione Marittima della Puglia e Basilicata jonica”.

“Un cittadino illustre, che ha rappresentato Termoli e il Molise nel corso di una carriera durata 40 anni, a cui va tutto il nostro compiacimento per l’onorificenza odierna e per quanto fatto nel corso della sua vita lavorativa, portando con sé sempre l’amore per la propria città”, ha concluso il sindaco Francesco Roberti.