Al ballottaggio vince il sindaco uscente, Castelbottaccio conferma Marrone

Nicola Marrone si conferma sindaco di Castelbottaccio, paese di circa 250 abitanti in provincia di Campobasso che ha dovuto ricorrere al turno di ballottaggio per decidere l’esito delle elezioni comunali 2022.

Al secondo turno tenutosi ieri, domenica 26 giugno, il sindaco uscente ha battuto il rivale Mario Disertore per 96 voti a 85 in una elezione che ha visto 188 votanti ma 181 voti validi per effetto di 5 schede nulle e 2 schede bianche.

Al primo turno invece la sfida era finita in perfetta parità con 93 voti pari fra Morrone e Disertore su 192 votanti. Per questo motivo c’è stato bisogno di un insolito ballottaggio che ha premiato quindi il 51enne Marrone e la sua lista ‘Progetto Castelbottaccio’.