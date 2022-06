Ai Misteri il patrocinio del Mibac. Sei grandi eventi per il Corpus Domini della rinascita

Ora il conto alla rovescia può partire veramente: il cartellone dell’edizione 2022 del Corpus Domini viene svelato. Un cartellone extralarge, che prenderà il via domani e abbraccerà tutto il mese di giugno: 250mila euro il costo sostenuto dal Comune per l’evento più emozionante e sentito a Campobasso, nato attorno alla sfilata dei Misteri che quest’anno hanno ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura. E’ una delle novità di questa edizione organizzata per la prima volta dall’amministrazione pentastellata e presentata nel pomeriggio a Palazzo San Giorgio.

“Il ministro Franceschini ha voluto insignire la sfilata degli ingegni del di Zinno di quest’anno del Patrocinio del Ministero della Cultura. Si tratta di un ulteriore valore aggiunto per la nostra tradizione più importante”, le parole del sindaco Roberto Gravina circondato dal presidente dell’associazione Misteri e Tradizioni, l’architetto Liberato Teberino, dal presidente della Commissione Cultura Nicola Giannatonio e dal capogruppo M5S Antonio Vinciguerra. L’assessore alla Cultura e al Commercio Paola Felice è assente per un piccolo impedimento di salute ma il sindaco ci tiene a rivolgerle il ringraziamento “per aver coordinato e ideato un cartellone di eventi che proporrà fino alla fine di giugno tante differenti iniziative in diversi settori, coinvolgendo più luoghi della nostra città. Eventi che spaziano dallo sport alla cultura: presentazione di libri, mostre, per gli amanti della musica classica ci saranno due concerti del Conservatorio Perosi. Inoltre torneranno i burattini dei fratelli Ferraiolo”.

LA SFILATA DEI MISTERI. Nessun cambiamento al percorso degli Ingegni, sarà previsto un contributo economico maggiore per i portatori mentre sabato prossimo 11 giugno sarà presentata la donzella, altro momento atteso del Corpus Domini. “Oltre 100 bambini si sono candidati per salire sui Misteri, lo scorso 30 maggio abbiamo scelto i 55 che saliranno sugli Ingegni e ci impegniamo che chi quest’anno è una ‘riserva’ sarà protagonista nell’edizione 2023”, esplicita l’architetto Teberino. In queste ultime settimane le ‘macchine’ costruite da Paolo Saverio di Zinno sono state oggetto di manutenzione, i vestiti sono stati sanificati nel rispetto delle regole anti-Covid. Decadranno tutte le norme anti-contagio, compreso l’obbligo di indossare la mascherina

I CONCERTI. Quest’anno per la prima volta ci saranno sei concerti: quattro in piazza della Vittoria, due nell’area spettacoli di contrada Selvapiana (nel parcheggio dello stadio, per intenderci). “Aumentiamo l’offerta musicale perchè vogliamo far diventare questa festa un festival nazionale, in grado di calamitare nomi importanti e attirare più persone nel capoluogo di regione”. Quindi “il centro cittadino sarà vissuto così come merita grazie ai concerti in piazzetta della Vittoria”, spiega il sindaco. “L’idea è di offrire quante più possibilità di scelta, opzioni diverse e di qualità, per chi vuole vivere il centro tutte le sere, rendendo al contempo ancora più attrattiva la nostra città e con essa il Festival dei Misteri con le esibizioni di artisti di livello nazionale e internazionale”.

Si partirà così giovedì 16 giugno, con il concerto, alle ore 21, sul palco di piazza della Vittoria, di Christian Di Fiore & Sinfonia Ensemble – “La Zampogna fra Tradizione e Modernità”. Venerdì 17 giugno, alle ore 21.30, sempre nell’area spettacoli di piazza della Vittoria sarà la volta dell’Orchestraccia, gruppo itinerante folk-rock romano.

“Per il fine settimana, ovvero per il sabato 18 e domenica 19 giugno, ci sarà un doppio appuntamento – aggiunge Gravina – con concerti sia in piazza della Vittoria che nell’area eventi di Selvapiana“.

Nello specifico, sabato 18, alle ore 21.30, in piazzetta ci sarà l’esibizione e dj set di Andry the Hitmaker, producer e disc jockey italo-ivoriano, nato a Milano, mentre nell’area eventi a Selva Piana, alle ore 21.30, ci sarà il concerto di Mario Biondi. Per quest’ultimo si pagherà un biglietto d’ingresso di 5 euro, comprensivo dei diritti di prevendita.

Domenica 19 giugno, nuova doppia offerta musicale: in Piazza della Vittoria, dalle ore 21.30, si esibirà Joe Barbieri. Nella zona eventi del Nuovo Romagnoli, alle ore 21.30, saranno di scena i Litfiba. In questo caso biglietto d’ingresso di 10 euro (comprensivo dei diritti di prevendita). Tagliandi acquistabili nei prossimi giorni, online sulla piattaforma ciaotickets.com o anche direttamente in città, a Campobasso, recandosi nelle rivendite autorizzate di ciaotickets: Bar Crigiu, Viale Ugo Petrella, 20; PROMOEVENTI, Viale Principe di Piemonte, 131Y; Antica Tabaccheria di piazza Gabriele Pepe, 41.

IL COMMERCIO. Anche se non c’è un numero preciso, ci saranno meno stand rispetto alle precedenti edizioni: c’è stata una sorta di naturale ‘scrematura’ dovuta alle nuove norme come quella sull’obbligo di Durc. Gli stand saranno allestiti sempre al vecchio Romagnoli. Sarà riproposta inoltre la mostra mercato ‘La Città dei Misteri: tra borghi e tradizioni’, una vetrina per il nostro territorio grazie ad un’idea lanciata dall’ex assessore al Commercio Salvatore Colagiovanni. Le giostre invece saranno sistemate in via IV Novembre.

IL CONCERTO DI ELISA. Dulcis in fundo, in conferenza stampa il sindaco Gravina conferma il concerto di Elisa il prossimo 21 luglio. “Il Molise non poteva restare fuori dal tour nazionale”, dice ancora. Per questo, “dopo alcuni mesi di contatti e incontri durante i quali noi come Amministrazione, insieme al management di Elisa, abbiamo cercato di individuare la soluzione ideale per poter ospitare la tappa in Molise del tour della famosa artista. Proprio nelle ultime ora siamo giunti a trovare l’intesa ufficiale per poter accogliere così il 21 luglio, a Campobasso, sempre nell’area eventi di Selva Piana, il Back to the Future Live Tour di Elisa”.

La prevendita sarà aperta domani, 7 giugno, su TicketOne www.ticketone.it e a seguire poi su Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita). I costi: primo settore numerato 63 euro, secondo settore numerato 49 euro (diritti di prevendita inclusi).