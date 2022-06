Minuti di panico e paura oggi davanti al plesso scolastico di Difesa Grande a Termoli. Una donna straniera, di nazionalità romena, ha preso una bambina e ha cercato di allontanarsi in fretta dalla calca di genitori e alunni. Il gesto è stato interpretato come un tentativo di rapimento, sebbene qualche ora dopo sia stato accertato, dalle verifiche degli agenti del Commissariato di Termoli, che si è trattato di un episodio diverso, riconducibile allo stato psichico della signora, alla quale è stata sottratta la figlia per problemi legati ad abuso di alcol.

La donna, che ha insospettito non poco le mamme e i papà anche per l’abbigliamento – una pesante felpa nera e un cappellino sulla testa – avrebbe in sostanza preso una bambina a caso, scambiandola per sua figlia.

La scena, avvenuta intorno alle ore 13, è stata notata da un genitore che ha subito dato l’allarme, consentendo di fermare la donna che si stava allontanando con la piccola in braccio. La donna, scoperta e confusa, è fuggita nel momento in cui la bambina le è stata strappata via, mentre è stata chiamata la polizia attraverso il 113.

Gli agenti hanno messo in campo le ricerche con grande tempestività e poco dopo hanno rintracciato la giovane romena nella chiesa di Difesa Grande, sotto choc. Portata in commissariato negli uffici di via Cina, è stata ascoltata. Le formalità sono in corso, ma al momento non c’è alcun fermo a carico della donna, che verosimilmente sarà affidata ai sanitari di psichiatria.

Secondo quanto si apprende da fonti giudiziarie, nel suo momento di confusione avrebbe scambiato una piccola alunna per la figlia che non ha più con lei. L’episodio ha destato un grandissimo panico fra mamme e papà, e sulle chat di gruppo se ne sta discutendo da ore. Alcuni hanno anche scattatto fotografie. “E’ stato terribile” racconta un genitore. “Abbiamo visto la scena e pensato subito a un rapimento”.