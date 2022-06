‘Aestiva 2022’, a Campomarino Lido inaugurazione dei mercatini

Decolla l’estate a Campomarino con l’inizio degli eventi in programma nel calendario “Aestiva 2022”. Questa sera alle 20.30 verrà inaugurata la Mostra Mercato in via Alcide De Gasperi, una serie di mercatini di artigianato, hobbisti, artisti, bigiotterie e tanto altro che animeranno il Lido di Campomarino fino all’11 settembre.

Si tratta di un’importante iniziativa, organizzata dall’Associazione Eventi Arte e Spettacolo con il patrocinio del Comune di Campomarino, volta a garantire a turisti e residenti un ulteriore servizio durante l’estate.

Con queste attività l’Assessorato al Turismo, alle Attività Produttive e al Commerico intende dare un segnale importante verso la normalità, ma anche un segnale forte e chiaro di ripresa non solo economica. I mercatini infatti hanno sempre avuto un ampio gradimento da parte dei cittadini e una grande partecipazione degli operatori, porteranno vitalità e colore, contribuendo a rendere Campomarino Lido più accogliente e viva.

Per l’occasione le vie del Lido saranno animate da Street band e giochi di animazione. L’appuntamento con l’inaugurazione è per oggi, 25 giugno, alle 20.30.

Nella serata di ieri è stato inaugurato anche l’Info Point Turistico in Piazza Falcone, un servizio importante a disposizione del turista gestito dall’Assessorato e dall’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali.