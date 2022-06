Accumuli di filamenti di plastica sulle spiagge. Sono gli ombrelloni hawaiani di cui è pieno anche il Molise

La moda degli ombrelloni hawaiani rischia di diventare un boomerang ambientale. La denuncia – e la spiegazione del perchè – arriva dal Forum Ecologista e da altre associazioni di Vasto che, dopo aver testimoniato (con materiale foto e video) l’invasione sulla spiaggia di Vasto Marina di innumerevoli filamenti-residui di questo tipo di ombrelloni, ha chiesto al Comune di intervenire adottando una apposita ordinanza di divieto.

Tanti anche a Termoli (un esempio è la foto d’archivio sopra) avranno visto comparire nei lidi balneari questo ‘ritrovato’ tanto in voga ultimamente sulle spiagge. Gli ombrelloni in questione, particolarmente scenografici e indubbiamente con un colpo d’occhio gradevole, sono però realizzati con la rafia sintetica, un materiale che nulla ha a che vedere con il tessuto – naturale – della rafia (o raffia). La versione sintetica della rafia è realizzata in poliammide o derivati della viscosa. In una parola: è plastica.

Plastica che – come evidente nelle immagini che vi proponiamo – finisce per invadere (come se non ce ne fosse abbastanza, ndr) le nostre spiagge una volta che l’ombrellone inizia a sfilacciarsi.

“Chi in questi giorni si trovi a transitare lungo il Sito Natura 2000 nonché Riserva Naturale Regionale Marina di Vasto, non può non notare, sulle dune, veri e propri accumuli di materiale plastico filamentoso: ebbene, quel materiale, è la plastica rilasciata dagli ombrelloni cosiddetti hawaiani ancora molto in voga, purtroppo, negli stabilimenti balneari”. Così, in una nota congiunta, scrivono le associazioni vastesi di Forum civico ecologista, Arci, Italia Nostra e il Gruppo Fratino.

Il problema sollevato a pochi chilometri dalle nostre spiagge può ben essere ‘mutuato’ anche qui, stante il proliferare di questi ombrelloni, di tutte le fogge e di tutte le tinte, nei nostri lidi balneari. Nel caso di Vasto stiamo parlando peraltro di aree protette.

“Sebbene la plastica sulle spiagge rappresenti sempre un impattante inquinamento ambientale, il problema diventa ancora più evidente laddove enormi quantità di plastica vengono rinvenuti proprio in quelle aree sottoposte a tutela ecologica da vincolanti norme italiane ed europee. Va infatti ricordato che gli ambienti marino-costieri rappresentano fondamentali bacini di biodiversità in cui sono presenti importanti habitat e in cui vivono innumerevoli specie animali e vegetali, ed è proprio grazie alla presenza di questa complessità ecologica che anche a Vasto Marina sono presenti due aree protette: tutelare quelle aree dev’essere considerata una priorità per le politiche ambientali cittadine”.

Dunque alcuni dati, locali e generali. “Secondo i dati forniti da Legambiente e WWF – le cui organizzazioni locali sono gestori della Riserva di Marina di Vasto – oltre l’84% dei rifiuti sulle spiagge è plastica, e ogni anno oltre 150 milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare. Il Mediterraneo, il mare che bagna le nostre coste, è uno dei mari più minacciati dalla plastica: urgenti azioni a tutela degli ecosistemi marino-costieri sono fondamentali, altrimenti, secondo le stime, nel 2050 i mare ci sarà più plastica che pesci”.

E ancora: “Vasto si fregia della bandiera verde come spiaggia adatta ai bambini e di quella blu per le acque pulite (ricordiamo che Termoli anche quest’anno ha ottenuto la sola bandiera verde, non la blu di cui da anni non può più fregiarsi a differenza di Campomarino, ndr), ma viene da chiedersi quanto i chili di plastica rilasciati ogni giorno su queste spiagge siano compatibili con questi ‘vessilli’. Quella che vediamo accumulata sulle dune e le aree protette di Vasto Marina rappresenta solo la parte visibile di questa quotidiana dispersione di plastica, ma chissà quanta ne finisce in mare ogni giorno a causa di questi ombrelloni hawaiani”.

Quindi la richiesta all’Amministrazione: “È ora che il Comune di Vasto, come già fatto da altre Amministrazioni locali, adotti una ordinanza che vieti l’utilizzo di questi ombrelloni”. Una tematica che deve interessare allo stesso modo le Amministrazioni molisane.