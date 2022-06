A Tremiti torna sindaco Calabrese, battuto Fentini per soli 14 voti

I cittadini delle Isole Tremiti hanno scelto di tornare al passato premiando l’ex sindaco Giuseppe Calabrese, vincitore per pochi voti delle elezioni comunali nell’arcipelago. Battuto per 192 voti a 178 il sindaco uscente Antonio Fentini, appena 14 preferenze in meno su 376 votanti, cioè l’84,8% degli aventi diritto si è recato al seggio.

Calabrese torna primo cittadino alle Diomedee dopo la ‘caduta’ nel 2011, quando sette consiglieri comunali diedero le dimissioni facendo terminare in anticipo il suo mandato. All’epoca Calabrese era finito nella bufera per aver definito il colonnello Gheddafi “un amico”, prendendo le difese del dittatore libico.

Il sindaco però aveva smentito che le dimissioni fossero dovute a quella vicenda, bensì a questioni private. Ora per Calabrese una nuova chance di guidare il comune tremitese, che si trova in provincia di Foggia ma a cui tanti molisani guardano con affetto, essendo luogo di vacanze e giornate di relax data la vicinanza geografica.