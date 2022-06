A Piazzetta Palombo si celebra la Giornata del Rifugiato con musica, gastronomia etnica e mostre

Lunedì 20 giugno avrà luogo la “Giornata del Rifugiato” in Piazzetta Palombo a partire dalle ore 18. L’evento, che rientra nel ricco cartellone del “Festival dei Misteri”, è di vitale importanza perché di rilievo internazionale.

La rete temporanea di imprese tra ASSeL-Assistenza e Lavoro, Agorà cooperativa sociale, Wac-Welcome agenzia di Comunicazione e lavoro e Uci provinciale, è ente gestore di quattro progetti SAI (sistema di accoglienza e integrazione, ndr) dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, del Comune di Campobasso: “Karibu” con circa 80 ospiti, “Integramondo” con 18, “Progetto Sai” di Sant’Elia a Pianisi con 17 ospiti e “Acquarius” del Comune di Jelsi che ospita 20 beneficiari.

Da circa tre anni l’attività Sai a Campobasso e nei comuni limitrofi prosegue alacremente al fine di incentivare inclusione ed integrazione in un contesto finora sconosciuto. L’obiettivo, infatti, alla base dei Sai è l’accoglienza, la tutela e l’integrazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria o umanitaria. Tra nuclei familiari, ragazzi singoli e donne con bambini, l’attenzione dell’equipe multidisciplinare è costante. Per tale ragione, è stata istituita, a livello internazionale, una giornata dedicata in cui gli stessi possano sentirsi protagonisti. Con il Patrocinio del Comune di Campobasso e dell’Ambito Territoriale sociale, la rete ha solennizzato tale giornata con il seguente programma.

L’avvio è previsto alle ore 18 con i consueti saluti istituzionali, ad aprire le danze la Coordinatrice dei progetti Sai, Annarita Fagnano, che dichiara: “Sono felice che, dopo due anni e mezzo di pandemia, si possano nuovamente organizzare attività orientate all’integrazione a all’inclusione dei migranti presenti sul territorio di Campobasso e paesi limitrofi. La Giornata nazionale del Rifugiato, in questo momento storico davvero molto difficile e tortuoso, può essere un momento di socializzazione e di conoscenza dell’altro, oltre che una grandissima opportunità di inclusione per i beneficiari dei Progetti SAI”. Seguiranno gli interventi di Vincenzo De Marco, Dirigente settore Politiche sociali e direttore ATS Campobasso, di Biagio Faiella, sindaco del Comune di Sant’Elia a Pianisi, del neo eletto Egidio Mauri, sindaco del Comune di Jelsi e, infine, di Roberto Gravina, sindaco del Comune di Campobasso e Presidente del Comitato dei Sindaci dell’ATS Campobasso.

Durante la giornata è prevista una doppia mostra: l’esposizione di pittura realizzata dai beneficiari Sai nel corso delle proprie attività, nonché la mostra fotografica “Il sogno di una speranza” a cura del maestro Aldo Marrone che, nei suoi scatti, ha voluto riprendere il tessuto quotidiano e gli attimi salienti dei protagonisti. Previsto un momento di intrattenimento musicale a cura del gruppo “Duo Cane” e non mancheranno, inoltre, angoli ricreativi con la gastronomia tipica dei Paesi di origine dei beneficiari, “African braids” con le tipiche treccine, l’intrattenimento dei bambini con mascotte, bolle di sapone e zucchero filato.

L’intera cittadinanza è invitata alla partecipazione. Si tratta di un momento di inclusione che vale la pena essere condiviso.