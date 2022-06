A Guglionesi Zerocalcare, il fumettista che racconta il ‘fronte’ di Rebibbia con ironia

Colpaccio a Guglionesi: il 19 agosto arriva in piazza Santa Chiara Zerocalcare. Probabilmente è diventato noto al grande pubblico grazie a ‘Propaganda Live’, la trasmissione di La7 di Diego Bianchi (in arte Zoro). Michele Rech, in arte Zerocalcare, il fumettista 38enne nato ad Arezzo ma naturalizzato romano, si è ritagliato una fetta importante nel mondo dell’editoria italiana: basti pensare che nel 2021 la sua antologia di fumetti ‘Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia’ è risultata il libro più venduto nel nostro Paese.

Zerocalcare del resto piace a tutti: riesce ad intercettare i gusti dei più adulti ma lo adorano anche i più giovani che, in qualche caso, proprio grazie a lui si sono riavvicinati alla lettura. Il segreto di questo successo? Forse il fatto che le sue graphic novel riescono sempre a strappare un sorriso e al tempo stesso a far riflettere.

L’autore sarà finalmente anche in Molise: il prossimo 19 agosto sarà ospite a Guglionesi per presentare ‘Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia’ in piazzetta Santa Chiara (ore 19). In quell’occasione seguirà un dibattito e, infine, Zerocalcare realizzerà live alcuni disegni. Per i suoi fan molisani un appuntamento da non perdere.