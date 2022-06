8 giugno – 122 nuovi contagi e 69 guariti. Stabili i ricoveri

Ieri in Molise 94 contagi e 112 guarigioni. In ospedale un decesso e un ricovero

bollettino 8 giugno 2022

122 CASI, 69 GUARIGIONI

Numero di nuove diagnosi di positività quasi doppia rispetto al numero dei guariti oggi (8 giugno) secondo il bollettino diramato dall’Azienda sanitaria regionale. Sulla base dei circa 700 tamponi processati nelle ultime 24 ore, sono emersi 122 nuovi casi di cui 28 a Campobasso. Mentre le persone che si sono negativizzate sono 69 (16 nel capoluogo molisano). Le persone attualmente positive nella nostra regione sono 3.199.

RICOVERI STABILI

Non ci sono nuovi ingressi nè dimissioni dai reparti covid dell’ospedale Cardarelli: il numero dei pazienti è sempre 11, con un solo paziente in Terapia Intensiva, dieci in Malattie Infettive.

I DATI NAZIONALI

Si mantengono in discesa in Italia sia i dati relativi ai posti letto occupati in terapia intensiva che scendono di 20, che quelli nei reparti ordinari (-46). Oggi 80 i decessi registrati oltre a 22.361 nuovi casi di positività su 188.024 tamponi per un tasso di positività del 11,9%.