7 giugno – Muore un termolese di 60 anni in Terapia Intensiva. Un ricovero ma meno di 100 casi

bollettino 7 giugno 2022

UNA VITTIMA IN TERAPIA INTENSIVA

Un uomo di 60 anni di Termoli è spirato nel reparto di Terapia Intensiva Covid dove era ricoverato. Al momento pertanto resta un unico paziente nel reparto salvavita.

UN NUOVO INGRESSO, SEMPRE 11 I RICOVERATI

A causa del decesso di uno dei ricoverati, e al netto di un nuovo ingresso che però riguarda il reparto di Malattie infettive (paziente di Poggio Sannita), restano 11 i degenti con Covid-19 al Cardarelli, di cui 10 nel reparto di sub-intensiva.

94 CONTAGI MA 112 GUARIGIONI

Scendono anche oggi gli attualmente positivi in regione perchè a fronte di 94 nuove diagnosi (di cui 16 a Termoli e 14 a Campobasso) l’Asrem segnala 112 guarigioni (di cui 21 nel capoluogo, 15 a Termoli e 10 ad Isernia). Gli attualmente positivi sono pertanto 3.146.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia rilevati 28.082 casi per un tasso di positività del 12%. Le vittime sono state 70 ma i ricoverati sono 111 in meno – nei reparti ordinari – rispetto a ieri. 219 persone sono invece in Terapia Intensiva.