6 città, 18 live. C’è anche Termoli per l’Rds Summer Festival: 3 giorni di musica al parco

Ci sarà anche l’Rds Summer Festival ad accendere l’estate termolese e sarà una nuova importante vetrina nazionale per la cittadina adriatica. Dal 22 al 24 luglio infatti la manifestazione farà tappa in città per tre giorni all’insegna di eventi e grande musica con protagonisti quali Elodie, Coez, Franco 126, Gaia, J-AX, Gabbani, Achille Lauro, Sangiovanni, Rocco Hunt, Gazzelle, Madame, Max Pezzali, Noemi, Tommaso Paradiso, oltre a dj internazionali.

Sei tappe, diciotto live, un unico grande evento. “L’Rds SummerFestival – si legge sui canali ufficiali del grande evento estivo – arriva nelle più belle location italiane per illuminare la tua voglia di estate”.

“Ogni weekend, a partire dal tramonto del venerdì, ti aspettiamo per una festa sotto un mare di stelle con una programmazione mozzafiato: i live di grandi artisti del panorama musicale italiano, dj internazionali e molto altro.

Ma non finisce qui. Sabato e domenica appuntamento dalla mattina anche in spiaggia con l’Rds beach village: aperto a tutti con installazioni, sponsor d’eccezione e l’energia della vostra radio per illuminare le vostre giornate estive”.

Una prima volta per Termoli che è stata scelta tra le città italiane che ospiteranno il festival. Le altre sono pezzi da novanta del turismo balneare: Ostia (1-2-3 luglio), Lignano Sabbiadoro (8-9-10 luglio), San Benedetto del Tronto (15-16-17 luglio), Gabicce (29-30-31 luglio) e infine Marina di Pietrasanta (9-10-11 settembre) che chiuderà la kermesse estiva.

I biglietti per gli eventi serali (dalle 21) sono acquistabili su Ticketone (link) e partono da 28.75 euro mentre l’accesso all’Rds beach village diurno è gratuito e non richiede registrazione.