4 Ristoranti, vetrina su Sky per la costa molisana: vince il Cian

È stato il ristorante Cian di San Giacomo degli Schiavoni a vincere la puntata di ‘4 Ristoranti’ girata sulla costa molisana e andata in onda domenica 5 giugno su Sky Uno e Now TV.

La concorrente Miriana con il ristorante Cian dal 1976 ha vinto il confronto ottenendo più punti sia dagli altri sfidanti che nel giudizio del giudice e conduttore del programma Alessandro Borghese.

Nella sfida a colpi di menù, servizio, location, conto e la categoria Special che per l’occasione è stata sui Polipetti in Purgatorio, si è classificata al secondo posto Trattoria Nonna Maria di Termoli che ha partecipato con la concorrente Gianfranca. Al terzo posto è giunta Solly a rappresentare il ristorante Oyster Fish di Termoli e infine Giacomo con La dimora del gusto di Campomarino ha chiuso al quarto posto.

La trasmissione è stata seguita da tantissimi appassionati del programma televisivo oltre che termolesi e molisani in genere, curiosi di conoscere l’esito della sfida, risultato che peraltro in morti già conoscevano a Termoli e dintorni. Dopo la messa in onda su Sky si attende nelle prossime settimane l’arrivo della puntata sulla tv in chiaro su TV8.