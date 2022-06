A un anno dalla registrazione della puntata, domenica 5 giugno finalmente il programma tv ‘4 Ristoranti’ metterà in onda l’episodio dedicato a Termoli e al Basso Molise. Appuntamento su Sky Uno e in streaming su Now alle 21,15 per l’appuntamento tanto atteso e più volte rinviato.

L’ottava stagione del programma condotto da Alessandro Borghese ha subito infatti diversi ritardi non preventivati e la messa in onda della puntata registrata del giugno 2021 era stata prevista inizialmente nell’autunno dell’anno scorso e poi all’inizio di questa primavera.

Ora finalmente ci siamo. In gara due ristoranti termolesi, vale a dire ‘Oyster Fish’ e ‘Nonna Maria’, il ‘Cian’ di San Giacomo degli Schiavoni e ‘La Locanda di Titti’ a Campomarino, quindi un po’ tutta l’area del litorale, visto che il tema scelto è ‘La Costa dei delfini’.

C’è grande curiosità per scoprire chi ha vinto la sfida, sebbene in molti conoscano la risposta da un pezzo dalle parti di Termoli e dintorni. Ma c’è attesa anche per come la costa adriatica riuscirà a mettersi in mostra in uno dei programmi tv più conosciuti e apprezzati degli ultimi anni, diventando una vetrina appetita da tantissime località turistiche.

Per il Molise si tratta della seconda volta a ‘4 Ristoranti’: nel marzo 2018 era andata in onda per la prima volta la puntata registrata fra Campobasso, Cercemaggiore e Guardiaregia. Di recente invece lo chef Bruno Barbieri ha visitato la regione per girare una puntata di ‘4 hotel’ fra la costa e l’Alto Molise.

Al momento solo gli abbonati a Sky o Now Tv potranno godersi la puntata che in seguito andrà in onda in chiaro anche su Tv8.