4 giugno – Un ricovero in Malattie Infettive, scendono ancora i positivi

Nelle precedenti 48 ore in Molise sono stati accertati un decesso e un ricovero per Covid, 124 contagi e 552 guarigioni.

Il bollettino del 4 giugno 2022

C’è un nuovo ricovero in Malattie Infettive, relativo a una persona di Montecilfone, nel bollettino dell’Azienda sanitaria regionale del Molise relativo alla situazione covid nella nostra regione. Diventano così 11 i pazienti ricoverati al Cardarelli con il virus, di cui 2 in terapia intensiva e gli altri 9 in malattie infettive. Non ci sono state nelle ultime 24 ore dimissioni dallo stesso ospedale.

Scende leggermente il numero delle persone attualmente positive al virus che adesso sono 3.584 in Molise per effetto di 87 nuove possibilità e 98 nuove guarigioni. Gli 87 casi positivi sono emersi da 72 tamponi antigenici e 15 molecolari. Per i tamponi analizzati dall’azienda sanitaria regionale del Molise, che in tutto sono stati 405, il tasso di positività si attesta sul 3,7%.

I DATI NAZIONALI

In Italia oggi ci sono stati 47 decessi legati al covid mentre scendono i posti letto occupati nei reparti ordinari (-202) e nelle terapie Intensive (-7). Oggi sono immersi 22.527 casi positivi con passo di positività del 11,9% su un totale 188.996 tamponi.