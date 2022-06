L'intervento

3 milioni per adattare le scuole alla pandemia: i fondi della Regione arrivano dopo due anni di Covid

La Regione Molise lancia il provvedimento 'Spazioscuola' per interventi per ristrutturare gli spazi didattici, realizzare aree gioco-aggregazione all’aperto, adeguare gli spazi per l’attività motoria e adeguare gli impianti di aerazione