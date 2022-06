25 giugno – Un ricovero e positivi in costante crescita: oggi 320 contagi

Ieri in Molise 322 contagi e 164 guarigioni. In Malattie Infettive un decesso e due dimissioni

Il bollettino del 25 giugno 2022

Una persona di Campobasso è stata ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli nelle ultime 24 ore. Si tratta dell’unica novità in termini di ricoveri Covid nella nostra regione: sono ora 11 i pazienti, di cui 2 in Rianimazione e 11 in Infettive.

Sono 320 i contagi rilevati oggi in Molise, suddivisi in 22 positività da tamponi molecolari (6,3% il tasso di positività su 350 totali Asrem) e 298 da test antigenici. In continua crescita le persone attualmente positive ora diventate 2.586 anche per effetto di 59 guarigioni.

I DATI NAZIONALI

In Italia oggi sono stati rilevati 56.386 nuovi positivi su 258.456 tamponi per un tasso di positività del 21,8%. I decessi sono stati 40 mentre le terapie intensive occupate restano identiche a ieri, sebbene continui a crescere il numero delle persone ricoverate nei reparti ordinari che oggi fa segnare un aumento di 137.