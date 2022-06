23 giugno – 282 contagi, i positivi tornano sopra i 2mila. Ma i ricoveri scendono a 13

Ieri in Molise 282 contagi e 236 guarigioni. 2 ricoveri in Malattie Infettive

bollettino del 23.06.2022

1 RICOVERO E 3 USCITE IN INFETTIVE

Scende di due unità rispetto a ieri il conto dei ricoverati Covid al Cardarelli: ora sono 13 perchè nelle ultime 24 ore si sono registrati in Malattie Infettive un nuovo ingresso, una dimissione ma anche due trasferimenti ad altro reparto ospedaliero (non covid), che dunque possiamo considerare alla stregua di dimissioni. È stata ricoverata una persona di Bojano mentre è potuta tornare a casa una di Vinchiaturo. Due pazienti, di Duronia e Roio del Sangro, sono stati spostati – perchè clinicamente guariti dall’infezione – in un altro reparto dell’ospedale ma non sono più assistiti per le conseguenze del Sars-Cov-2.

282 CONTAGI, I POSITIVI SONO PIù DI 2160

Sono saliti a 2167 gli attualmente positivi al Sars-Cov-2 in Molise mentre solo ieri erano 1983. Questo perchè l’ultimo bollettino Asrem riporta 282 nuove diagnosi di positività – tra cui 75 nel solo capoluogo e 38 a Termoli – e di contro 98 guarigioni (di cui quasi un terzo a Campobasso).

I DATI NAZIONALI E IL MONITORAGGIO GIMBE

Oggi in Italia rilevati 56.166 casi per un tasso di positività ancora alto, pari al 22.6%. O decessi sono stati 75 e i ricoveri sono saliti di 117 unità, mentre quelli nelle terapie intensive rimangono stabili rispetto a ieri.

Intanto la Fondazione Gimbe ha certificato l’aumento (netto) di contagi: in una settimana le infezioni sono cresciute del 58.9%. Rispetto alla settimana precedente scendono fortunatamente i decessi (-19%) ma risalgono anche i ricoveri con sintomi (+14.4%) e le terapie intensive (+12.6%).