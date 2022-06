22 giugno – 5 ingressi e un’uscita dal Cardarelli, risalgono anche i positivi

Ieri in Molise 248 contagi e 215 guarigioni. Un ricovero in Infettive

Il bollettino del 21 giugno 2022

Risalgono i ricoveri da covid-19 nella nostra regione dove oggi secondo il bollettino quotidiano dell’Azienda sanitaria regionale del Molise si registrano 5 ingressi nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso a fronte di 1 sola dimissione.

Sono state ricoverate 2 persone di Campobasso, 2 di Montenero di Bisaccia e 1 di Montefalcone nel Sannio mentre un’altra persona di Montefalcone ha lasciato il Cardarelli. Sono ora 13 le persone assistite in ospedale col covid, 2 di queste in terapia intensiva e le altre 11 in malattie infettive.

In crescita anche il numero delle persone attualmente positive per effetto di 269 tamponi positivi, di cui 240 da test antigenici e 29 da tamponi molecolari. Per questi ultimi ci sono stati 582 tamponi refertati dalla Asrem e quindi un tasso di positività del 5%. Gli attualmente positivi salgono quindi a 1.937 anche grazie a 127 guariti attestati nelle ultime 24 ore.

I DATI NAZIONALI

In risalita in casi di positività in Italia dove oggi sono stati registrati 62.704 nuovi positivi su 292.345 tamponi per un tasso di positività che balza al 21,4%. Sono stati 62 invece i decessi. In leggero calo il numero delle terapie Intensive occupate (-3) mentre sale sensibilmente quello dei ricoveri ordinari (+218).