22 giugno – 2 nuovi ingressi in ospedale e 280 contagi

Ieri in Molise 269 contagi e 127 guarigioni. In Malattie Infettive 5 ingressi e 1 uscita

Il bollettino del 22 giugno 2022

Ci sono 2 nuovi ricoveri legati alle covid-19 in Molise nelle ultime 24 ore. Hanno fatto il loro ingresso nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso una persona di Bonefro e una di Termoli, mentre non ci sono dimissioni. Salgono a 15 i ricoverati in ospedale, di cui 2 in terapia intensiva e 13 in malattie infettive.

Leggera crescita dei positivi in Molise con 282 contagi rilevati nelle ultime 24 ore, dei quali 274 da test antigenici e 8 da tamponi molecolari. L’azienda sanitaria regionale del Molise ha processato 316 tamponi che portano il tasso di positività al 2,5%. I guariti invece sono stati 236 e quindi gli attualmente positivi sono 1.983 in regione.

I DATI NAZIONALI

In Italia sono stati registrati oggi in 53.905 casi di positività con tasso di positività del 21,9% su 246.512 tamponi. I decessi sono stati 50. Scendono le terapie intensive occupate (-10) mentre sale il numero dei pazienti nei reparti ordinari (+144).