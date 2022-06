bollettino 2-3.06.2022

MUORE UN UOMO DI 70 ANNI IN MALATTIE INFETTIVE

Nelle ultime 48 ore al Cardarelli c’è stato un decesso per Covid. A non farcela è stato un uomo di 70 anni di Frosolone, ricoverato in Malattie Infettive. L’ultimo decesso risaliva a fine maggio e riguardava una donna, quasi novantenne, di Chiauci.

UN RICOVERO, RESTANO 10 I PAZIENTI OSPEDALIZZATI

Nel reparto di Malattie Infettive i posti letto occupati restano 8 perchè, al netto del decesso di un paziente, c’è stato un nuovo ingresso, relativo a una persona di Circello. Pertanto al momento ci sono solo 10 ricoverati Covid: oltre agli 8 di Malattie infettive ci sono 2 pazienti assistiti nella Rianimazione Covid.

124 CONTAGI MA 552 GUARIGIONI, SCENDONO I POSITIVI

In 48 ore l’Asrem ha rilevato 124 nuovi casi di contagio (il numero maggiore, 23, a Campobasso) ma ci sono stati al contempo oltre 550 guarigioni. La lista di comuni è lunghissima ma sono da sottolineare i 111 casi di negativizzazione di Termoli e i 49 del capoluogo. Gli attualmente positivi in regione, alla luce dei dati riportati, pertanto scendono a 3.595.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia registrati 9.429 casi di contagio per un tasso di positività salito al 13.3%. I decessi sono stati 40 e, se le terapie intensive restano pressochè stabili rispetto a ieri (-1), i riparti covid ordinari segnano un +55 rispetto alle 24 ore precedenti.

MONITORAGGIO COVID, SI CONSOLIDA LA DISCESA

Il nuovo monitoraggio settimanale dell’epidemia di Iss e Ministero della Salute certifica l’ulteriore discesa. L’incidenza settimanale dei casi di contagio si attesta a 207 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 261 della precedente rilevazione. Giù anche l’indice Rt che scende a 0,82 rispetto allo 0,86 della precedente rilevazione. Cala ancora l’occupazione dei letti: le terapie intensive a livello nazionale hanno un tasso di occupazione al 2,3% (dato rilevato il 2 giugno) rispetto al 2,6% di sette giorni fa (dato rilevato il 26 maggio). Scendono anche i pazienti in Area non critica che si attestano al 7,1% rispetto al 9% della scorsa settimana.

La discesa si consolida anche in Molise dove l’incidenza passa, da una settimana all’altra, da 281,7 casi ogni 100mila abitanti a 206,3. L’incidenza più elevata è in Umbria (292,4) e la più bassa è nella Provincia autonoma di Trento (134,5). L’occupazione dei posti letto in area non critica in Molise è inferiore anche questa settimana alla media nazionale (4,5% vs 7,1%) e cala sensibilmente rispetto al precedente monitoraggio quando era al 6,8%. Rimane più alto della media – precisamente più che doppio – il tasso di occupazione nelle terapie intensive che si attesta sul 5,1% (con soli 2 ricoverati, 3 nel precedente monitoraggio).