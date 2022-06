18 giugno – Nuovo ingresso in Rianimazione. +175 positivi in regione

Ieri in Molise 170 contagi e 91 guarigioni. In ospedale un decesso, due ricoveri e una dimissione

bollettino del 18.06.2022

1 TRASFERIMENTO IN INTENSIVA E 2 DIMISSIONI DA INFETTIVE

Dal punto di vista ospedaliero oggi purtroppo si registra il trasferimento di una persona di Gambatesa da Malattie Infettive al reparto, per i degenti in condizioni più critiche, di Terapia intensiva. Fortunatamente però nel reparto ordinario ci sono state anche due dimissioni (pazienti di Campobasso e Poggio Sannita). Pertanto al momento i pazienti Covid al Cardarelli scendono a 8: 6 sono in Malattie Infettive e 2 in Rianimazione.

178 CONTAGI E 3 GUARIGIONI

Aumentano gli attualmente positivi (ora sono 1.762) in regione perchè il bollettino odierno riporta 178 nuove diagnosi di positività (emerse da 840 tamponi tra molecolari e antigenici) e solo 3 guarigioni. In particolare si segnalano 46 nuovi casi di infezione nel capoluogo e 21 a Termoli.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 34.978 contagi, per un tasso di positività al 18.1%, e 45 vittime (ieri 41). Salgono rispetto a ieri gli attualmente positivi e anche i ricoveri ordinari (+11) e quelli in terapia intensiva (+2).