17 giugno – Anziana muore in Rianimazione. La curva torna a salire in Molise

Ieri in Molise 166 contagi e 243 guarigioni. In ospedale 1 ricovero e 3 dimissioni da Infettive

bollettino del 17.06.2022

DOPO 10 GIORNI NUOVO DECESSO: È 85ENNE RICOVERATA IN INTENSIVA

L’ultimo decesso di un paziente Covid in ospedale risale allo scorso 7 giugno e come in questo caso era avvenuto nella Terapia Intensiva del Cardarelli. In queste ore non ce l’ha fatta la paziente di Trivento, di 85 anni, lì ricoverata. Pertanto al momento c’è solo un degente in reparto.

2 RICOVERI E 1 DIMISSIONE DA MALATTIE INFETTIVE

Nelle ultime 24 ore ci sono stati due nuovi ingressi e una uscita per quanto riguarda il reparto di Malattie infettive, dove attualmente i pazienti ricoverati ammontano a 9. Nel dettaglio, sono state ricoverate persone di Campobasso e Gambatesa mentre una persona di Circello è potuta tornare a casa perchè clinicamente guarita.

170 CONTAGI E 91 GUARIGIONI

Nuova piccola risalita degli attualmente positivi in Molise (ora sono 1.584) perchè l’ultimo bollettino dell’Asrem riporta 170 nuove diagnosi di infezione, emerse a fronte di poco più di 750 test tra antigenici e molecolari, e 91 negativizzazioni. In particolare ci sono 42 nuovi casi a Campobasso, 19 a Termoli e 12 a Petacciato.

IL MONITORAGGIO COVID, LA CURVA TORNA A SALIRE ANCHE IN MOLISE

Ricomincia a salire la curva dell’incidenza del virus che torna a correre anche in Molise. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell’Iss che ha certificato un aumento – a livello nazionale – da una settimana all’altra, dal valore di 222 casi ogni 100mila abitanti a quello di 310. Peraltro sale anche l’indice Rt che passa da 0.75 a 0.83.

In Molise, dove da qualche settimana l’incidenza era in discesa, e ferma a 191.9 nel precedente monitoraggio, ora è arrivata a 274.1. Il valore è dunque inferiore a quello medio nazionale e tra quelli più bassi tra quelli delle varie regioni, ma la crescita – da una settimana all’altra – è notevole. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera dei malati Covid in Molise, risulta stabile il tasso di occupazione dei reparti in area non critica, fermo come nel precedente report a 5.7% e inferiore alla media italiana che è del 6.7% (peraltro in aumento ma solo di un decimo di punto percentuale). Aumenta però il tasso di occupazione nelle terapie intensive e la percentuale passa da 2.6% (con un solo paziente ricoverato) a 5.1% (con i due pazienti ricoverati fino a ieri, oggi scesi di nuovo a uno). La media nazionale in questo caso è più bassa (1.9%) e in discesa rispetto a una settimana fa.