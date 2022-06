Oggi sono 166 i nuovi casi di positività accertati in Molise da circa 700 tamponi tra molecolari e antigenici. Il numero degli attuali positivi secondo il report Asrem è pari a 1.506, dei quali 1.153 risiedono in provincia di Campobasso e 351 in provincia di Isernia. Ogg, così come negli ultimi giorni, non si registrano decessi.

SCENDONO I RICOVERATI – C’è un nuovo ingresso in ospedale, nel reparto di Malattie Infettive (un residente di Montefalcone nel Sannio) ma ci sono anche due dimissioni dallo stesos reparto e un paziente che si è negativizzato ed è stato dimesso dall’area covid del Cardarelli. Attualmente sono 10 i pazienti ricoverati, 2 in terapia intensiva e 8 in malattie infettive. I guariti oggi sono 243.

bollettino_16062022

REPORT GIMBE, IN MOLISE CASI AUMENTATI DEL 29,6% IN 7 GIORNI – In Molise nella settimana tra l’8 e il 14 giugno si evidenzia un aumento dei nuovi casi DEL + 29,6% rispetto alla settimana precedente. Lo rileva il report settimanale della Fondazione Gimbe. Sotto LA media nazionale i posti letto in area medica (6,3%) mentre sono sopra media nazionale i posti letto in terapia intensiva (5,1%) occupati da pazienti Covid-19 (2 i posti occupati in Molise). Per quanto riguarda la suddivisione tra province, in testa c’è Campobasso con 260 (+47,1% rispetto alla settimana precedente), poi Isernia con 181 (-10,4% rispetto alla settimana precedente).

REPORT GIMBE, VACCINI A 8,6% IMMUNOCOMPROESSI MOLISE CONTRO MEDIA DI 38% – In Molise il tasso di copertura vaccinale con quarta dose a persone immunocompromesse è dell’8,6% a fronte di una media nazionale del 38,2%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose a over 80, e ospiti Rsa e fragili di fascia 60-79 è del 10,4% (media Italia 18,1%). Lo rileva il report della Fondazione Gimbe.