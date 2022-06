Ieri in Molise 146 positivi ma soprattutto 902 guariti, oltre a un dimesso.

Il bollettino del 15 giugno 2022

Per la prima volta dopo molti mesi scende sotto quota 2.000 il numero delle persone attualmente positive al coronavirus Sars-Cov-2 in Molise. Per la precisione sono 1.583, per effetto dei 167 nuovi positivi emersi oggi, 144 da test antigenici e 23 da tamponi molecolari. Per questi ultimi su un totale di 500 tamponi refertati il tasso di positività è del 4,6%. Ma sono soprattutto i 607 guariti, oltre 100 soltanto a Campobasso, che fanno scendere di molto la quota dei contagiati nella nostra regione.

Restano invece soltanto 12 le persone ricoverate in ospedale col Covid, di cui 2 in terapia intensiva e 10 in malattie infettive. Oggi non ci sono stati nel ricoveri nei dimessi dall’ospedale.

MASCHERINE ANCORA OBBLIGATORIE SU MEZZI PUBBLICI E IN OSPEDALE

Il Consiglio dei Ministri riunito oggi ha deciso di mantenere fino a settembre l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione, in particolare la mascherina Ffp2, sui mezzi pubblici, i treni, negli ospedali e nelle RSA. Al contrario, dal 16 giugno le mascherine saranno raccomandate ma non più obbligatorie nei cinema, teatri e palazzetti dello sport, oltre che agli esami di maturità. Il decreto approvato oggi andrà in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni e nel frattempo il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà un’ordinanza ponte per consentire di entrare in vigore immediatamente alle disposizioni del Consiglio dei Ministri.

I DATI NAZIONALI

In Italia oggi 31.885 nuovi contagi con tasso di positività del 16,3% su 195.439 tamponi processati. I decessi sono stati 48, mentre risalgono leggermente sia i ricoveri nei reparti ordinari (+49) che quelli in terapia intensiva (+6).