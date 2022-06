14 giugno – Drastico calo dei positivi e c’è un paziente in meno in ospedale

Fra domenica e lunedì in Molise 5 ricoveri e 1 dimissione, oltre a 184 contagi e 260 dimissioni

Leggero calo dei posti letto occupati in ospedale al Cardarelli di Campobasso da pazienti Covid. Nelle ultime ore ha lasciato il reparto di Malattie infettive una persona di Colletorto. I ricoverati sono 12, di cui 10 in Infettive e 2 in Rianimazione.

Forte discesa del numero di attualmente positivi in Molise per effetto di 902 guarigioni oggi, mentre le nuove positività sono state 146 (24 da tamponi molecolari e 122 da test antigenici). Per i tamponi molecolari il tasso di positività è del 3,7% su un totale di 646 test. Gli attualmente positivi sono adesso 2.022, uno dei numeri più bassi da diversi mesi.

Il bollettino del 14 giugno 2022

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia ci sono stati 39.474 nuovi casi di contagio per un tasso di positività salito al 17.3%. Anche le vittime sono risalite di numero: sono 73 (ieri 41). Per quanto riguarda i ricoveri c’è stata una riduzione di 11 unità rispetto a ieri. 183 sono le persone in Terapia Intensiva in tutto il Paese.