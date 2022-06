124 atleti al Trofeo Città di Termoli, vincono Tarantino e Mignone

Una 37^ edizione del Trofeo Città di Termoli, gara nazionale di bocce, organizzata dalla Bocciofila Madonna delle Grazie, dai grandi risvolti tecnici, agonistici e di partecipazione.

62 le coppie al via, per un totale di 124 atleti, in rappresentanza di società delle due province molisane, di Rimini, Pescara, Chieti, Foggia, Roma, Frosinone, Napoli, Benevento, Caserta, Salerno e Potenza.

A vincere, al termine di una finalissima conclusa al fotofinish 12-11, la coppia beneventana, composta da Gianluca Tarantino e Giuseppe Mignone, portacolori dei laziali della Capitino di Isola del Liri.

A consegnare il 37° Trofeo Città di Termoli è stato il sindaco di Termoli e Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, accolto in società dal presidente del club giallorosso Gianfranco Di Fonso e dagli associati dell’ASD Madonna delle Grazie Termoli.

I due vincitori hanno superato, al termine di un’avvincente sfida di finale, la coppia casertana formata da Giuseppe Versione e Giovanni D’Errico della Santa Barbata SS Salvatore di Sant’Arpino.

Al terzo posto, primi dei molisani, Vincenzo Iengo e Alessandro De Castro dell’Avis Campobasso; quarta piazza per i salernitani Giuseppe Califano e Giuseppe Rispoli della San Gaetano di Mercato San Severino.

A completare il quadro finale: Donato Cercia – Nazzareno Morlacchetti della Madonna delle Grazie Termoli (quinti); Nicola Perrella – Fabiano Iapaolo della Frosolonese (sesti); Rocco Ricci – Giovanni Mastrangelo del Bocciodromo Comunale Campobasso (settimi); Francesco Ciambriello – Carmine Rivetti della San Giovanni Airola (ottavi); Ernesto Macioci – Antonio Di Franco della Fortitudo Marino (noni).

Il direttore di gara è stato Antonio Dello Iacovo, arbitro nazionale dell’AIAB Campania; gli arbitri di campo, invece, sono stati Renato Mobilia e Aldo Carota.

Alla kermesse presenti anche il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, e l’assessore comunale allo Sport, Michele Barile.

“Un grazie al sindaco Francesco Roberti per aver dimostrato vicinanza e attaccamento allo sport e al sociale territoriale, comprendendo come nei bocciodromi si pratichi sport d’alto livello, sport per tutti e come essi siano luoghi d’integrazione e socializzazione ad alto impatto nel tessuto locale”, il commento del presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato.

“È stata una grande giornata di sport – le parole del presidente della Madonna delle Grazie Termoli, Gianfranco Di Fonso – Abbiamo assistito a partite dall’ottimo tasso tecnico, che hanno divertito il pubblico presente”.

Nell’occasione, con grande entusiasmo, la FIB Molise ha ufficializzato un prestigioso evento federale: il Bocciodromo Comunale di via Asia a Termoli ospiterà sabato 15 ottobre 2022 la finale della Supercoppa Italiana della Raffa tra Caccialanza Milano e Civitanovese. Un evento che vedrà collaborare Federazione Italiana Bocce, FIB Molise, Comune di Termoli e ASD Madonna delle Grazie Termoli.

La Madonna delle Grazie Termoli e la FIB Molise, i oltre, saranno protagonisti di una tappa del circuito federale del Beach Bocce: appuntamento domenica 24 luglio 2022 al Lido La Lampara sul Lungomare Cristoforo Colombo.