12 e 13 giugno – 4 ricoverati in più in ospedale, uno in Rianimazione. Scendono i positivi

bollettino_12-13/06/2022

5 RICOVERI E 1 DIMISSIONE

Il bollettino Asrem di ieri e oggi porta il numero di ricoverati Covid al Cardarelli a 13. Sono aumentati perchè si sono registrati 5 nuovi ingressi a fronte di 1 dimissione. In particolare 4 persone (una di Pietrabbondante, due di Termoli e una di Venafro) sono stati ricoverati in Malattie Infettive, reparto da cui è invece uscita una persona di Bojano. Ma c’è anche un nuovo ingresso in Terapia Intensiva, e si riferisce ad una persona di Trivento.

Pertanto al momento sono 11 i degenti in Malattie Infettive e 2 quelli assistiti nella Rianimazione Covid.

184 CONTAGI E 260 GUARIGIONI

Il numero delle guarigioni supera quello dei nuovi casi di contagio nell’ultimo bollettino diramato dalle autorità sanitarie. Sono 184 le nuove diagnosi di positività emerse a fronte di poco più di 770 tamponi tra molecolari e antigenici. Ma sono state 260 le negativizzazioni di cittadini precedentemente risultati infetti. In particolare ci sono 43 guariti a Campobasso, 39 a Termoli e 30 ad Isernia.

Gli attualmente positivi in regione ammontano dunque a 2.777.