Ieri in Molise nessun decesso e nessun ricovero, 104 nuovi contagi e 550 guariti.

Il bollettino dell’11 giugno 2022

Stabile, con un ricovero e una dimissione, la situazione all’ospedale Cardarelli di Campobasso relativa ai malati covid. In particolare è stato necessario il ricovero di una persona di Vinchiaturo in malattie infettive, reparto da cui è uscita invece una persona di Larino. Restano 9 i ricoverati covid Cardarelli, di cui 8 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva.

Nella giornata di oggi il bollettino della azienda sanitaria regionale del Molise registra 102 contagi, di cui 16 da tamponi molecolari e 86 antigenici. Per i tamponi refertati dall’Asrem, che in totale sono stati 401, il tasso di positività è del 4%. Oggi, dopo il boom di ieri, non ci sono stati guariti. Gli attualmente positivi sono quindi 2.854.

I DATI NAZIONALI

In Italia oggi ancora in discesa il numero di terapie intensive e posti letto nei reparti ordinari occupati, rispettivamente -3 e -86. Ci sono stati anche 60 decessi. I contagi giornalieri sono 22.104 con un tasso di positività del 11,8% su 187.234 test analizzati.