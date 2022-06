10 giugno -100 nuovi casi ma 550 guariti e nessun ricovero in area covid

Ieri in Molise 96 contagi e 98 guarigioni. Due dimissioni da Malattie Infettive

Situazione sul fronte covid in nettissimo miglioramento, con 104 nuovi contagi e 550 guariti nelle ultime 24 ore. Scende a 2.752 il numero degli attuali positivi nella regione Molise, dove nella provincia di Campobasso i casi sono il doppio rispetto alla provincia di Isernia.

Oggi non ci sono decessi, nè nuovi ingressi in ospedale, nè dimissioni dal Cardarelli e nemmeno trasferimento di reparto. La situazione resta ferma a quella di ieri, con 9 persone ricoverate in area covid, una delle quali in Terapia intensiva e 8 in Malattie infettive. Scende anche il numero dei tamponi refertati: 300 quelli processati nel laboratorio di biologia molecolare della Asrem e 240 quelli fatti nelle farmacie.

IL MONITORAGGIO DELL’EPIDEMIA

Il monitoraggio settimanale Covid curato dall’Iss conferma che torna a salire l’incidenza settimanale del virus che si attesta a 222 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 207 della precedente rilevazione. Giù invece l’indice Rt che scende a 0,75 rispetto allo 0,82 della precedente rilevazione. Per quanto riguarda l’occupazione dei letti sono in discesa le terapie intensive: a livello nazionale il tasso è al 2% (rilevazione al 9 giugno) rispetto al 2,3% di sette giorni fa (rilevazione al 2 giugno). Scendono anche i pazienti in Area non critica che si attestano al 6,6% (9 giugno) rispetto al 7,1% della scorsa settimana (2 giugno).

Sono 12 le Regioni e 2 le Province autonome in cui si è rilevato un incremento dell’incidenza: il Molise non è tra questi e la percentuale di occupazione dei posti letto migliora ulteriormente: è stabile (area non critica) e in discesa (terapia intensiva).