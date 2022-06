1 giugno – Meno di 100 casi, in 5 escono dai reparti Covid. A maggio numeri dimezzati rispetto ad aprile

Ieri in Molise 105 contagi e 33 guarigioni. Nessun decesso nè ricovero

bollettino del 1.06.2022

2 RICOVERI MA IN 5 LASCIANO I REPARTI COVID (UNO LA TERAPIA INTENSIVA)

Restano solo 10 i ricoverati Covid al Cardarelli di Campobasso e scendono a 2 i degenti assistiti nella Rianimazione. Il bollettino odierno riporta infatti 2 ingressi (in Malattie Infettive) ma ben 5 uscite. Per la precisione si tratta non già di dimissioni dall’ospedale ma di trasferimenti da un reparto Covid a uno non Covid. Nel dettaglio due persone (di Venafro) hanno lasciato l’Anziano Fragile, due (di Campobasso e Pesche) sono uscite dal reparto di Malattie Infettive e una persona di Castel San Vincenzo ha potuto lasciare la Terapia Intensiva e attualmente si trova in un altro reparto ospedaliero, non più Covid perchè si è – come gli altri prima citati – negativizzata.

Pertanto al momento il reparto per Anziani positivi risulta vuoto, Malattie Infettive conta 8 pazienti Covid e la Terapia Intensiva solo 2. In totale meno dello 0.25% degli attualmente positivi risulta ospedalizzato per le conseguenze della malattia. Dei 10 ricoverati quasi tutti (8 su 10) hanno la terza dose, mentre una persona non è vaccinata e una si è fermata alla seconda dose (o dose unica). Nessuno ha ricevuto la quarta dose.

93 CONTAGI E 213 GUARIGIONI, SCENDONO I POSITIVI

Le persone attualmente positive in regione scendono a 4.023. Nelle ultime 24 ore ci sono state 93 nuove diagnosi di positività (rilevate su meno di 720 tamponi tra molecolari e antigenici) ma ci sono state al contempo 213 guarigioni (tra cui spiccano i 79 casi del capoluogo Campobasso).

A MAGGIO CONTAGI E RICOVERI DIMEZZATI RISPETTO AD APRILE. IL RAFFRONTO CON APRILE E MARZO

Sono stati complessivamente 5.721 i contagi nell’intero mese di maggio in Molise (circa 184 al giorno) ma se nella prima parte del mese (1-16) sono stati 3.995 nella seconda (16-31) sono scesi a 1.726. Ad aprile invece erano stati quasi 11mila (10.985) e nel mese di marzo poco meno (10.095).

Nel corso dell’ultimo mese sono aumentate di misura anche le guarigioni (10.556 contro le 9.580 di aprile e le 8.983 di marzo). La discesa si è riscontrata anche nel numero di ospedalizzazioni che sono state in totale 37 a maggio. Ad aprile erano state invece 69 e a marzo 60. Su, al contempo, anche le dimissioni ospedaliere: 55 nel mese appena concluso, 36 ad aprile e 33 a marzo.

Nell’ultimo mese nella nostra regione sono calati sensibilmente anche i decessi legati al Covid-19: sono stati in totale 15 (tutti in ospedale) così ripartiti: 10 nella prima metà del mese e 5 nella seconda. La vittima più giovane aveva 69 anni, la maggior parte era ultraottantenne. Nei due mesi precedenti invece i numeri erano stati rispettivamente 25 (aprile) e 22 (marzo).

In un mese, nel periodo 30 aprile-31 maggio, gli attualmente positivi in Molise sono passati da 8.987 a 4.143, e dunque si sono più che dimezzati. Nello stesso periodo i ricoverati nei reparti Covid sono passati da 40 (30 aprile) a 13 (31 maggio, da oggi scesi a 10). Sono però aumentati, passando da 1 a 3 (ma da oggi scesi a 2), i degenti positivi al Sars-Cov-2 assistiti in Rianimazione .

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia si sono avuti 18.391 casi di contagio per un tasso di positività del 9.6%. I decessi sono stati 59 (ieri 66) e sono calati i ricoveri: rispetto a ieri -243 nei reparti ordinari e -25 nelle terapie intensive.