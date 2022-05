Walter Genua, apre mostra dedicata al maestro d’arte a cinque anni dalla scomparsa

Aprirà al pubblico domani, giovedì, la mostra dedicata a Walter Genua, considerato uno degli artisti più rappresentativi nel panorama artistico molisano.

“Da panno a bandiera. Scultura, pittura e grafica 1955 – 2016” è il titolo della personale, curata da Silvia Valente, ospitata negli spazi del Circolo Sannitico di Campobasso.

A cinque anni dalla scomparsa del grande Maestro, il Comune di Campobasso – fanno sapere da palazzo san Giorgio – “ha scelto di contribuire alla realizzazione di questo importante evento, una mostra che ricostruisce la carriera artistica di Genua, dagli esordi all’ultimo periodo”.

In mostra una selezione di opere dal 1955 al 2016 fra scultura, pittura e grafica messe a disposizione degli eredi in un allestimento non convenzionale e che si annuncia audace, in linea con quelle che erano le tensioni artistiche ed espressive di Genua.

La mostra è accompagnata da una monografia che sarà presentata al pubblico domani pomeriggio alle 17 nell’Aula Magna del Convitto Mario Pagano di Campobasso, alla presenza del Rettore, Rossella Gianfagna. Ad affiancare l’autrice, lo storico Norberto Lombardi. Saranno presenti anche il sindaco di Campobasso Roberto Gravina e il vicesindaco Paola Felice.

L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 29 maggio, con i seguenti orari: 10-13/17-20.