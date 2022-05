Voglia di mare ma prova d’estate rimandata: in tanti a passeggio ma pochi in spiaggia

Il vento e la temperatura non così mite hanno rovinato un po’ i piani di quanti volevano trascorrere questa domenica 1 maggio al mare a Termoli. Anche perchè oggi alcuni lidi balneari hanno potuto ufficialmente dare lo start alla stagione, quest’anno ‘allungata’ grazie a una inedita ordinanza regionale.

Tanti però (parliamo del lungomare nord) non hanno rinunciato, tuttalpiù hanno ‘virato’ su passeggiate, jogging o simili desistendo però dallo scendere in spiaggia o – ancor di più – dall’indossare il costume da bagno.

Qualcuno più temerario – o meno freddoloso – però in spiaggia c’era e in molti casi ha potuto usufruire anche della classica attrezzatura messa a disposizione dagli stabilimenti. Invero non sono stati poi molti – alla prova dei fatti – ad aprire i propri lidi. Qualche attività invece lo ha fatto – una decina di lidi come aveva annunciato il segretario del Sib Molise – ma non sono stati poi molti i clienti ad affollare le spiagge stante il meteo non del tutto idoneo. Alcuni sono ancora in via di preparazione e se alcuni hanno preparato per l’evenienza solo alcune file di ombrelloni, altri li hanno piantati già tutti. Tra questi il lido La Piovra il cui titolare Luigi Venditti ci spiega che circa 15 sono stati gli ombrelloni affittati per oggi, alcuni dai clienti storici che hanno optato per la riconferma stagionale e altri da vacanzieri. “Un gruppo viene da Avezzano, altri arrivano dalla Puglia”. Il vento, come detto e come ribadito anche da Venditti, ha giocato il suo ruolo ma “la voglia di tornare al mare è tanta, ce ne siamo accorti già dalla scorsa settimana e siamo fiduciosi per la stagione”. I buoni segnali insomma ci sono. Al bar è tutto un via vai e “il ristorante è al completo per pranzo”.

Sono soprattutto i più giovani (anche se non esclusivamente) a ‘battere’ la spiaggia, giocando a pallone o a beach volley quando non – in sparuti casi – a tentare l’immersione in mare.

Più affollato della spiaggia invece il lungomare: famiglie con bambini, comitive in bici, coppie e gruppi di amici. A ciascuno il suo, anche per l’abbigliamento: in calzoncini alcuni, in piumino altri.

Modesta la partecipazione, in via Amerigo Vespucci, al raduno di tuning, evento organizzato dall’Amministrazione comunale assieme ad altri che avranno luogo soprattutto in serata nel centro cittadino. Il cospicuo arrivo di turisti già a partire da venerdì si preannunciava benaugurante e i diversi eventi, tra intrattenimento per i più piccoli e concerti itineranti per i più grandi, faranno il resto.

Oggi, festa dei lavoratori che ha tutta l’aria di essere un po’ sottotono, è in realtà anche una giornata particolare per l’addio ad alcune restrizioni legate alla pandemia. Da oggi scatta infatti l’addio (salvo alcuni casi) dell’obbligo di indossare la mascherina così come quello di mostrare il green pass. Qualcuno – una piccola minoranza, beninteso – nonostante la nuova ordinanza continua – legittimamente – ad averla sul volto. “Ormai è diventata un’abitudine”, commenta qualcuno.