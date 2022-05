Violipiano Visual, l’artista Keziat esporrà la sua ‘Natura umana’ a Roma

Dal 7 maggio al 30 giugno l’Avos Project accoglierà, nella sua sede in Via del Corso, 4 a Roma, “La Natura Umana” il nuovo progetto espositivo dell’artista visiva Keziat, in collaborazione con Violipiano Visual.

A partire dall’inaugurazione – che si terrà sabato 7 maggio alle ore 19 – sarà possibile visitare la mostra (ad ingresso libero) che espone opere su carta e tela realizzate con delle semplici penne biro, video installazioni e disegni in sequenza su carta di giornale.

“La Natura Umana” è un racconto visivo di cui l’autrice spiega le premesse creative e gli obiettivi: «Essendo fondamentalmente una sognatrice mi lascio ispirare dalla fuga dalla realtà, partendo dalla vita reale ma trasfigurandola e mostrandone i suoi lati nascosti. Il mio processo creativo prende avvio da una storia personale o da una visione più estesa del mondo che vorrei mostrare attraverso il segno istintivo delle penne. Da qui nasce l’utilizzo anche della carta dei giornali come base per i miei disegni. Immaginando, infatti, di poter cancellare un fatto di cronaca trasformandolo in un sogno strampalato affiorano immagini di donne senza braccia che fluttuano nell’aria, di madri forti e protettive, di un mondo dell’infanzia mai dimenticato, di figure invisibili che si percepiscono appena, di animali antropomorfi in cerca di una loro identità. Sono molto felice ed onorata di poter narrare tutto questo attraverso il mio lavoro nelle prestigiose sale dell’Avos Project».

Sul progetto espositivo di Keziat si sofferma anche la storica dell’arte Manuela Marinelli: «L’opera di Keziat esplora, con il linguaggio del sogno, gli abissi insondati dell’inconscio, facendo emergere lo straniamento esistenziale che sigla la vita spaesata di ciascuno di noi, travolto dal cambiamento accelerato della contemporaneità, dimostrando l’inadeguatezza delle regole geometriche, incapaci di dominare la fluidità polimorfa e metamorfica dell’immaginazione».