Violento scontro sulla “Venafrana”, auto distrutte: una persona in ospedale

Violento lo scontro fra due macchine accaduto questa notte attorno all’una lungo la statale 85 “Venafrana”. Due macchine che viaggiavano sulle rispettive corsie, giunte in agro del comune di Macchia d’Isernia, per motivi che adesso sono al vaglio degli inquirenti sono entrate in collisione. Uno scontro frontale che le ha fatte finire a trecento metri di distanza l’una dall’altra.

Momenti di grande paura per i due occupanti, Uno dei due è stato trasportato al pronto soccorso a causa di un trsuma cranico minore, ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi ed è stato dimesso poco dopo.

Sul posto sono intervenuti invece gli agenti della polizia stradale di Isernia ed anche il personale Anas che ha provveduto a mettere in sucrezza la carreggiata cvoperta dai detriti delle due macchine semidistrutte dopo l’impatto. Al vaglio degli inquirenti la dinamica dell’accaduto per individuare eventuali responsabilità dell’incidente.