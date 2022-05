Viaggio di nozze negli Stati Uniti: consigli su cosa vedere e organizzativi

Gli Stati Uniti sono una delle mete più ambite per il viaggio di nozze, soprattutto dagli italiani. Questo perché il sogno americano accompagna molti fin da piccoli, come se fosse una meta irraggiungibile. Quando il grande giorno si avvicina, ci si ritrova un po’ dispersi nel capire come organizzare al meglio il viaggio di nozze negli USA, in modo tale da vedere più luoghi possibili. Ecco cosa dovete sapere.

Quali sono le città da non perdere negli USA?

Il vostro viaggio deve assolutamente includere le principali tappe turistiche, quelle che tutti vogliono visitare. Può sembrare un cliché, ma non potete andarvene dagli USA senza visitare posti come New York. La Grande Mela non ha bisogno di presentazioni: concedetevi almeno circa 5 giorni, visitando anche Washington e la Casa Bianca. Poi partite per Los Angeles e San Francisco a cui dovrete dedicare almeno 7 giorni per potervele godere a pieno. Non c’è sfondo migliore di Hollywood e delle meravigliose spiagge di Los Angeles per il vostro viaggio di nozze. Infine, dedicate i giorni restanti a Miami e Las Vegas.

La parte burocratica: fondamentale per viaggiare negli USA

Prima di partire per la vostra meta da sogno è importante non dimenticare di occuparsi del lato burocratico. Infatti, tra i requisiti per viaggiare negli USA rientrano alcuni documenti, tra cui l’ESTA e il passaporto. Per quanto riguarda il passaporto, deve essere valido per tutta la durata della permanenza negli Stati Uniti e deve possedere un chip digitale con dati biometrici e la zona a lettura ottica. In quanto si parla di un viaggio di nozze, sarà stato fatto il cambio del cognome a seguito del matrimonio, dunque anche il passaporto deve contenere il nuovo cognome. Lo stesso vale per l’autorizzazione di viaggio ESTA. Si tratta di un permesso d’ingresso negli Stati Uniti che sostituisce il visto ed è indirizzato ai turisti che hanno intenzione di rimanere negli USA per un massimo di tempo pari a 90 giorni. È molto semplice richiedere l’ESTA, perché il procedimento può essere effettuato online e i tempi di ottenimento sono minori rispetto a quelli del visto.

Perché fare l’assicurazione di viaggio per andare negli Stati Uniti?